Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 26,87 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 26,87 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 27,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,89 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 151.983 Moderna-Aktien den Besitzer.

Bei 91,99 USD markierte der Titel am 20.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 242,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit einem Kursverlust von 13,83 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Moderna am 01.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD gegenüber -3,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,00 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -9,653 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

