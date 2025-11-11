DAX24.073 +0,5%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.345 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.110 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Aktienkurs aktuell

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

11.11.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,03 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 24,84 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 25,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,95 USD. Bisher wurden heute 279.059 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 48,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 96,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 6,78 Prozent wieder erreichen.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 06.11.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,51 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,03 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -8,415 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Moderna-Aktie springt an: Mehr Umsatz und Ergebnis als erwartet

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet

Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: Moderna und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Moderna Inc

DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.11.2023Moderna BuyUBS AG
23.10.2023Moderna BuyUBS AG
17.02.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.09.2024Moderna UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen