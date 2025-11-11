Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt stieg die Moderna-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,84 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 24,84 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 25,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 24,95 USD. Bisher wurden heute 279.059 Moderna-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 48,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 96,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 6,78 Prozent wieder erreichen.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,00 USD für die Moderna-Aktie.

Am 06.11.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,51 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,03 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -8,415 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

