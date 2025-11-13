DAX24.071 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.006 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1641 +0,4%Öl63,19 +0,8%Gold4.204 +0,2%
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Moderna

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 25,98 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
22,11 EUR -0,35 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 25,98 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 25,62 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,16 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 346.134 Moderna-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 48,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 88,26 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 USD je Moderna-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 06.11.2025. Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,03 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 45,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 1,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -8,150 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

