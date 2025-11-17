DAX23.554 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -0,5%Nas22.794 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Einbußen

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 24,42 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 24,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 24,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 266.694 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00 USD an.

Am 06.11.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 0,03 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Moderna am 19.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -8,150 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

