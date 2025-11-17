DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -0,9%
Moderna im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend höher

17.11.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend höher

Die Aktie von Moderna gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,07 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 24,80 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Moderna-Aktie bei 25,33 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.221.403 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 97,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 7,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 06.11.2025 vor. Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,03 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -8,150 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

mehr Analysen