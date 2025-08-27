DAX24.060 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.480 -0,2%Nas21.654 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.406 +0,3%
Aktienentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Kursabschlägen

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 24,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,03 EUR -0,69 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 24,76 USD. Die Moderna-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,56 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 25,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 301.600 Moderna-Aktien.

Am 29.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 225,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,676 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

