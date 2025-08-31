MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Mittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 386,00 EUR.
Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 386,00 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 387,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 382,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.190 MTU Aero Engines-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 2,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 54,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 409,44 EUR.
Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
