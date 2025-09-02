DAX23.674 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
MTU Aero Engines im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag fester

03.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 377,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 377,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 379,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 379,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.595 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR an. 4,85 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 51,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,85 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 409,44 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
