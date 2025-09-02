MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag fester
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 377,50 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 377,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 379,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 379,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.595 MTU Aero Engines-Aktien.
Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR an. 4,85 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 51,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,85 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 409,44 EUR angegeben.
Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie
DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Experten sehen bei MTU Aero Engines-Aktie Potenzial
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.2025
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|07.05.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.2023
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.2022
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen