MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 362,60 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 362,60 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 362,30 EUR. Bei 363,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.310 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 399,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). 10,18 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Mit Abgaben von 31,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 406,90 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,58 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

