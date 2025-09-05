MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 364,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 364,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 365,30 EUR aus. Bei 364,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 38.359 Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 395,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,74 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,84 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 400,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

