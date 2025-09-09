MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Donnerstagvormittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 360,30 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 360,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 360,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 363,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.581 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 9,85 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,84 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 400,00 EUR an.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Jefferies die Aktie

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren

UBS-Favoritenwechsel treibt Airbus auf Rekordhoch, MTU-Aktie fällt ab