MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich MTU Aero Engines

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Bei der MTU Aero Engines-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 382,40 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 382,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 385,80 EUR. Bei 379,70 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 379,90 EUR. Bisher wurden heute 39.006 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 395,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 3,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 249,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,73 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,85 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 409,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

