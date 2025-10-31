MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 376,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 376,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 375,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 380,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.252 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 399,50 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 50,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 406,90 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



