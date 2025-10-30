MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 379,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 379,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 380,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 376,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.887 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 399,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 34,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 405,60 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte MTU Aero Engines am 25.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,58 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

