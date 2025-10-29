MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 376,30 EUR abwärts.
Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 376,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 372,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 377,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.400 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 399,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,17 Prozent. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 405,60 EUR.
Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.
Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,55 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|09:16
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
