MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 375,50 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 375,50 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 372,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 377,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.693 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (399,50 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 33,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 405,60 EUR an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,55 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

