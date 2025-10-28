DAX24.320 +0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Kursentwicklung im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Nachmittag

28.10.25 16:08 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Nachmittag

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 383,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
383,80 EUR 1,30 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 383,80 EUR. Bei 385,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 380,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.367 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 399,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 4,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 34,97 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 404,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

MTU-Aktie fällt: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
24.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
24.10.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
24.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
24.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
23.10.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
23.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

