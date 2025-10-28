MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 383,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 383,80 EUR. Bei 385,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 380,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.367 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 399,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 4,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 34,97 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 404,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

