MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 381,70 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 381,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 385,60 EUR. Mit einem Wert von 380,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.690 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 4,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 52,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 404,60 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

