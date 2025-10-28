DAX24.287 -0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 -2,1%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.058 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,76 -1,5%Gold3.925 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Porsche vz. PAG911 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern? TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nordwärts

28.10.25 12:04 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 381,70 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
381,50 EUR -1,00 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 381,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 385,60 EUR. Mit einem Wert von 380,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.690 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 399,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 4,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 52,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 404,60 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

MTU-Aktie fällt: Bernstein hebt Ziel für MTU auf 446 Euro

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
24.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
24.10.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
24.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
24.10.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
23.10.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
23.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen