So entwickelt sich MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Nachmittag nach

27.10.25 16:08 Uhr

27.10.25 16:08 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 379,90 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 379,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 379,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 389,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 39.188 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 399,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 404,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu MTU Aero Engines AG

