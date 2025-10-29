MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Einbußen
Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 377,30 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 377,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 375,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 377,10 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 1.903 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 399,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 5,88 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 406,60 EUR.
Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,55 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
