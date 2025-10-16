Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag in Rot

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 554,40 EUR ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 554,40 EUR ab. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 553,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 565,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 123.735 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2025 auf bis zu 615,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 460,80 EUR am 14.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,88 Prozent.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 22,18 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 582,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 08.08.2025 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 15,94 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 12,16 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 17,53 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 48,75 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

