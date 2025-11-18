DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.430 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.066 +0,5%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Dienstagnachmittag ab

18.11.25 16:08 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Dienstagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 532,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
534,00 EUR -5,60 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 532,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 531,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 534,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.817 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 13,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 468,70 EUR. Mit Abgaben von 12,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 22,18 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 587,63 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,02 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 17,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 48,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

