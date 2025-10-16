Nach gutem dritten Quartal: Sartorius wird etwas optimischer
Werte in diesem Artikel
GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Die Erholung beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) geht weiter. Der Konzern erhöhte nach einem guten Abschneiden im dritten Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht. Zudem wurde das Ziel für die operative Marge präzisiert. Der Erlös soll im laufenden Jahr auf Konzernebene rund 7 Prozent zulegen, wie der vor kurzem aus dem DAX in den MDAX abgestiegene Konzern am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Das neue Ziel liegt im oberen Bereich der bisher in Aussicht gestellten Spanne. Bislang hatte Sartorius mit einem Anstieg um rund 6 Prozent mit einem Prognosekorridor von etwa plus und minus zwei Prozentpunkten gerechnet. Bei der Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) geht Sartorius im laufenden Jahr jetzt von etwas mehr als 29,5 Prozent aus. Bislang hatte das Unternehmen einen Wert von rund 29 bis 30 Prozent angepeilt./zb/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|UBS AG
|08.10.2025
|Sartorius vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Sartorius vz Overweight
|Barclays Capital
|24.09.2025
|Sartorius vz Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Sartorius vz Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|UBS AG
|08.10.2025
|Sartorius vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.2025
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|28.07.2025
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2025
|Sartorius vz Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|15.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
|06.01.2025
|Sartorius vz Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen