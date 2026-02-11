DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.316 -1,1%Euro1,1787 -0,6%Öl70,30 +4,4%Gold4.977 +2,0%
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.241 Punkte

18.02.26 22:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
33,18 EUR 0,30 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Etwas leichter hat sich am Mittwoch nachbörslich die Flatexdegiro-Aktie gezeigt mit rund 33,05 Euro nach 33,22 Euro zum Xetra-Schluss. Der Onlinebroker hatte am Abend mitgeteilt, zukünftig jährlich 20 Prozent des Konzernergebnisses ausschütten zu wollen. Zudem teilte das Unternehmen vorläufige Zahlen für 2025 mit, die bei Gewinn und Umsatz am oberen Rand der Prognosespannen lagen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.241 25.278 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 16:24 ET (21:24 GMT)

