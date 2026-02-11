NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.241 Punkte
DOW JONES--Etwas leichter hat sich am Mittwoch nachbörslich die Flatexdegiro-Aktie gezeigt mit rund 33,05 Euro nach 33,22 Euro zum Xetra-Schluss. Der Onlinebroker hatte am Abend mitgeteilt, zukünftig jährlich 20 Prozent des Konzernergebnisses ausschütten zu wollen. Zudem teilte das Unternehmen vorläufige Zahlen für 2025 mit, die bei Gewinn und Umsatz am oberen Rand der Prognosespannen lagen.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.241 25.278 -0,1%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
