Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag fester

Nemetschek SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 131,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 131,80 EUR. Bei 132,40 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 131,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 23.319 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,12 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR. Abschläge von 39,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,612 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 118,56 EUR angegeben.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,83 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Juli 2025: So schätzen Experten die Nemetschek SE-Aktie ein

Nemetschek-Aktie nach endgültigen Quartalszahlen auf Rekordhoch

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren verdient