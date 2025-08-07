Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 137,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 137,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 138,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 136,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.624 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.
Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 0,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 84,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 63,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,614 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 290,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie
TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht
JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Nemetschek Group
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|31.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|24.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|22.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Nemetschek SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen