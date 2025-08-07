DAX24.182 ±-0,0%ESt505.352 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.038 +0,2%Nas21.366 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,69 +0,4%Gold3.394 -0,1%
Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag gesucht

08.08.25 16:09 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 137,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Nemetschek SE
137,10 EUR 0,70 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 137,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 138,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 136,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.624 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 0,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 84,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 63,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,614 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 290,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Bildquellen: Nemetschek Group

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
mehr Analysen