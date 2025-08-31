Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Mittag Boden gut
Die Aktie von Nestlé zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 75,81 CHF nach oben.
Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 75,81 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 75,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,38 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 266.920 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.
Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.08.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|30.06.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
