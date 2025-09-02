DAX23.614 +0,5%ESt505.334 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,82 -0,4%Gold3.540 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt Stellung am Vormittag

03.09.25 09:24 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 75,00 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,79 CHF -0,14 CHF -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 75,00 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 75,20 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 74,85 CHF. Mit einem Wert von 75,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177.513 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 18,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 7,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie fällt: CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin entlassen

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
11:11Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11:11Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
02.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
