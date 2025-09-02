Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt Stellung am Vormittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 75,00 CHF.
Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 75,00 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 75,20 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 74,85 CHF. Mit einem Wert von 75,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177.513 Nestlé-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 18,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 7,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.
Nestlé-Aktie fällt: CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin entlassen
Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|02.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
