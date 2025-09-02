Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt Stellung am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 75,00 CHF.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 75,00 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 75,20 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 74,85 CHF. Mit einem Wert von 75,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177.513 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 18,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 7,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

