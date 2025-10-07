Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 74,85 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 74,85 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 75,02 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,76 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 130.122 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,54 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 6,61 Prozent sinken.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,31 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Nestlé-Aktie höher: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden