'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

06.10.25 09:27 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 73,93 CHF ab.

Nestlé SA (Nestle)
73,92 CHF -0,28 CHF -0,38%
Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 73,93 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 73,85 CHF. Mit einem Wert von 74,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.009 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,06 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,08 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,31 CHF aus.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,33 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Nestlé-Aktie höher: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

