'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Mittag

06.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 74,07 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,11 CHF -0,09 CHF -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 74,07 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 73,67 CHF. Mit einem Wert von 74,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 396.331 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 19,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 69,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 5,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,31 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,33 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

