Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 75,16 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 75,16 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 75,52 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,59 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.004.797 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,33 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

