Notierung im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Vormittag vor

08.10.25 09:28 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 74,59 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,09 CHF 0,60 CHF 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 74,73 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,59 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 72.739 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 18,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 CHF je Nestlé-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Nestlé-Aktie höher: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

