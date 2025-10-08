Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 74,59 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 74,73 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,59 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 72.739 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 18,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 CHF je Nestlé-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

