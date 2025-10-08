Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Vormittag vor
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 74,59 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 74,73 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,59 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 72.739 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 18,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 CHF je Nestlé-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?
Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial
Nestlé-Aktie höher: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
