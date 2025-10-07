DAX24.390 +0,1%Est505.617 -0,2%MSCI World4.328 -0,5%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.748 -0,8%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.976 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Aktienkurs aktuell

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag um Nulllinie

07.10.25 16:09 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Nestlé hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 74,35 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,52 CHF 0,15 CHF 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 74,35 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,02 CHF aus. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 74,28 CHF ein. Bei 74,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 838.386 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,99 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 82,31 CHF angegeben.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,33 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Nestlé-Aktie höher: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen