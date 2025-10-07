Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nestlé hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 74,35 CHF.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 74,35 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,02 CHF aus. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 74,28 CHF ein. Bei 74,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 838.386 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,99 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 82,31 CHF angegeben.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,33 CHF in den Büchern stehen haben wird.

