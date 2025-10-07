Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 74,65 CHF.

Um 11:49 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 74,65 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 75,02 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,76 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 483.010 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 6,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,31 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,33 CHF im Jahr 2025 aus.

