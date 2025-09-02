DAX23.723 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.655 +0,3%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,06 +1,2%Gold3.640 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursverlauf

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit Verlusten

09.09.25 16:09 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 73,87 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
73,53 CHF -1,19 CHF -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 73,87 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 73,78 CHF. Bei 74,51 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 881.102 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 5,37 Prozent Luft nach unten.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 82,31 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient

Nestlé-Aktie fällt: CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin entlassen

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen