Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 73,71 CHF zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 73,71 CHF. Bei 73,84 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,84 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 92.581 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 24,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 5,17 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,27 CHF je Nestlé-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,31 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,32 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

