Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Vormittag

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 71,42 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 71,42 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,22 CHF nach. Bei 71,36 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 106.442 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 28,42 Prozent zulegen. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,31 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

