Nestle plant Abbau von 16.000 Stellen und erhöht Sparziele

16.10.25 08:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
76,13 CHF 1,14 CHF 1,52%
Von Aimee Look

DOW JONES--Nestle will im Zuge anspruchsvollerer Sparziele in den kommenden zwei Jahren die Belegschaft um 16.000 Beschäftigte reduzieren. Der Schweizer Lebensmittelkonzern kündigte an, bis 2027 nun 3,0 Milliarden Schweizer Franken einsparen zu wollen anstatt der zuvor angepeilten 2,5 Milliarden Franken.

Wie Nestle in seinem ersten Finanzbericht unter dem neuen CEO Philipp Navratil mitteilte, betrug der Umsatz in den ersten neun Monaten 65,87 Milliarden Franken, bei einer Beschleunigung des organischen Wachstums auf 3,3 Prozent. Nach einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens hatten Analysten ein organisches Wachstum von 3,2 Prozent und einen Umsatz von 65,77 Milliarden Franken prognostiziert.

Das Unternehmen beschäftigt nach Angaben auf seiner Website rund 277.000 Mitarbeiter. 12.000 der abzubauenden Stellen seien Bürojobs, so Nestle.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 02:13 ET (06:13 GMT)

