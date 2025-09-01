DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.101 -1,0%Nas21.179 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,10 +1,4%Gold3.529 +1,5%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix schiebt sich am Abend vor

02.09.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 1.211,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.032,20 EUR 0,60 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.211,32 USD. Bei 1.215,21 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.197,02 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 361.155 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 9,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 661,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 45,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 7,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 4,88 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 39,18 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

