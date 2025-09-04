DAX23.597 -0,7%ESt505.315 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.266 -0,8%Nas21.583 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,45 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit roter Tendenz

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 1.250,28 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1.250,28 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.248,00 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.260,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.739 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.340,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 47,13 Prozent Luft nach unten.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,53 Mrd. USD umgesetzt.

Am 15.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 26,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

