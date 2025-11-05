DAX24.078 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.520 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
So entwickelt sich Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit Einbußen

05.11.25 16:08 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 1.079,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
940,80 EUR -11,70 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 1.079,06 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.073,51 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.084,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 153.323 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 19,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 756,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 29,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.249,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.10.2025. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,40 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 11,64 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

