Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 1.094,81 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 1.094,81 USD. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.090,50 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.100,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175.913 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,48 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 750,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,49 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.249,17 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 5,40 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,64 Mrd. USD im Vergleich zu 9,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,36 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

