Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 1.115,90 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1.115,90 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.112,51 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.133,24 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 228.426 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 748,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.249,17 USD für die Netflix-Aktie.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,87 USD, nach 5,40 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,64 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,36 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

