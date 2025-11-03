DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.012 +0,2%
Netflix im Blick

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend im Minusbereich

03.11.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 1.093,92 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
954,30 EUR -14,30 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 1.093,92 USD. Die Netflix-Aktie sank bis auf 1.075,16 USD. Bei 1.133,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 867.642 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 22,58 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 748,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 USD je Netflix-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.249,17 USD.

Am 21.10.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 5,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,64 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 25,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
22.10.2025Netflix KaufenDZ BANK
22.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
