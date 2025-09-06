DAX23.748 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.393 ±-0,0%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,99 +0,5%Gold3.634 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursverlauf

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix reagiert am Montagnachmittag positiv

08.09.25 16:10 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 1.246,46 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.064,20 EUR -9,00 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 1.246,46 USD. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 1.251,43 USD. Bei 1.246,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 109.046 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,58 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 88,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 4,88 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

Netflix-Aktie fester: K-Pop-Fantasyfilm begeistert weltweit

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
15.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen