Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 1.246,46 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 1.246,46 USD. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 1.251,43 USD. Bei 1.246,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 109.046 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.340,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,58 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 661,00 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 88,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 4,88 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

