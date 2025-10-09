Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagabend in Grün

Blick auf Netflix-Kurs

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 1.233,41 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 1.233,41 USD zu. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.236,89 USD zu. Mit einem Wert von 1.214,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 451.420 Netflix-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 81,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Netflix gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 26,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

