Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien letztlich in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht
Euroraum-Wirtschaftsstimmung zu Jahresbeginn stark verbessert
Nordea-Aktie stabil: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück

29.01.26 11:04 Uhr
Nordea-Aktie stabil: Gewinn 2025 leicht rückläufig

Die skandinavische Bank Nordea hat im vergangenen Jahr wegen der gesunkenen Zinsen operativ weniger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,46 EUR -0,31 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das operative Ergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 6,32 Milliarden Euro gefallen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit.

Der Überschuss im zinssensiblen Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld sank um sechs Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Diesen Rückgang konnte die Bank durch Zuwächse in anderen Bereichen - zum Beispiel beim Provisionsergebnis - nicht kompensieren. Die Erträge gingen um drei Prozent auf 11,7 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis lag im Rahmen der Expertenerwartungen.

Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden.

In Helsinki verliert die Nordea-Aktie zeitweise minimale 0,03 Prozent auf 16,74 Euro.

/zb/err/mis

HELSINKI (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

