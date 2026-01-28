Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 58,14 Mrd. EURKGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. Die Bank habe in einem soliden Quartal mit den Gewinnen vor Rückstellungen sowie der harten Kernkapitalquote (CET1) positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu liege die Dividende leicht über den Erwartungen/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,45 €
|Abst. Kursziel*:
8,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,44%
|
Analyst Name:
Alexander Demetriou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
