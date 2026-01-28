DAX 24.559 -1,1%ESt50 5.955 +0,4%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.465 -1,3%Euro 1,1949 -0,1%Öl 69,70 +1,4%Gold 5.506 +1,7%
Nordea Bank Abp Registered Aktie

16,42 EUR -0,29 EUR -1,71 %
STU
15,07 CHF -0,30 CHF -1,95 %
BRX
Marktkap. 58,14 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

11:36 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,42 EUR -0,29 EUR -1,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. Die Bank habe in einem soliden Quartal mit den Gewinnen vor Rückstellungen sowie der harten Kernkapitalquote (CET1) positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu liege die Dividende leicht über den Erwartungen/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,45 €		 Abst. Kursziel*:
8,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,44%
Analyst Name:
Alexander Demetriou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

11:36 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
05.01.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

dpa-afx Niedrigere Zinsen Nordea-Aktie stabil: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück Nordea-Aktie stabil: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Minus
finanzen.net Börsianer warten auf Impulse: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag seitwärts
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
