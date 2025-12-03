DAX 23.889 +0,8%ESt50 5.716 +0,4%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,09 +0,5%Gold 4.192 -0,3%
Nordea Bank Abp Registered Aktie

Marktkap. 53,17 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Goldman Sachs Group Inc.

Nordea Bank Abp Registered Neutral

13:26 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Neutral
Nordea Bank Abp Registered Shs
15,25 EUR -0,32 EUR -2,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,50 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die neuen Ziele bis 2030 seien inzwischen eingepreist, schrieben Chris Hallam und Sofie Peterzens in ihrem Branchenausblick auf 2026 vom Donnerstag. Sie bleiben ansonsten recht optimistisch für Europas Banken. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,50 €		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,64%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,07 €

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

13:26 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
07.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
05.11.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs

