Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 53,17 Mrd. EURKGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,25 auf 15,50 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die neuen Ziele bis 2030 seien inzwischen eingepreist, schrieben Chris Hallam und Sofie Peterzens in ihrem Branchenausblick auf 2026 vom Donnerstag. Sie bleiben ansonsten recht optimistisch für Europas Banken. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Neutral
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,50 €
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,64%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|13:26
|Nordea Bank Abp Registered Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Nordea Bank Abp Registered Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|Nordea Bank Abp Registered Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Hold
|Jefferies & Company Inc.